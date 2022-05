Giù le tasse e stipendi da alzare, Italia fanalino di coda in Europa: la ricetta di Carlo Sibilia contro la crisi

30 maggio 2022 a

a

a

Lavoro stagionale? Meglio il reddito di cittadinanza. Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno ed esponente del Movimento 5 Stelle, è ospite della puntata del 30 maggio di Stasera Italia, programma tv di Rete 4 condotto da Barbara Palombelli, e sottolinea come bisogna lavorare per abbassare il cuneo fiscale e alzare gli stipendi dei lavoratori, ma il reddito di cittadinanza non va messo in discussione: “Negli ultimi 30 anni il salario in Italia non è mai aumentato, addirittura è diminuito del 2,9% (statistiche dell’Ocse), siamo in fondo alla classifica dell’Unione europea. Lavoriamo per abbassare il cuneo fiscale e per aumentare lo stipendio dei lavoratori, ma non dobbiamo mettere in discussione una misura come il reddito di cittadinanza, che è la base fondamentale del welfare di un paese serio”.

“Così il precariato ha fallito”. Sorgi chiede un nuovo statuto dei lavoratori

“Direi - prosegue ancora Sibilia - che la prospettiva del tetto al prezzo del gas è uno degli obiettivi che l’Italia ha sempre avuto e secondo me bisogna spingere di più per un energy recovery fund, una cosa che la mia forza politica chiede da tempo, è il momento di pensare alle imprese e le famiglie che oggi a causa di questa guerra devono subire aumenti dei prezzi e dell’energia, oltre all’aumento dei prezzi delle materie prime. L’Europa deve essere capace di dare risposte più incisive. Poi non mi fermerei al tetto del prezzo del gas, ragionerei anche sugli stoccaggi comuni, è anche quello un passaggio fondamentale. Se - sottolinea ancora il grillino - non diventiamo un gruppo d’acquisto europeo non riusciamo ad avere la forza giusta sul price cap”.

Lavoro stagionale? Meglio il reddito di cittadinanza. Secondo @carlosibilia bisogna lavorare per abbassare il cuneo fiscale e alzare gli stipendi dei lavoratori, il reddito di cittadinanza non va messo in discussione. #StaseraItalia pic.twitter.com/ib2jX9dN5S — Stasera Italia (@StaseraItalia) May 30, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.