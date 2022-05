L'aria che tira, Giuliano Cazzola va fuori di testa: Putin lo voglio appeso per i piedi. Myrta Merlino disperata

04 maggio 2022 a

a

a

"Lo voglio vedere appeso per i piedi nella piazza Rossa". Giuliano Cazzola non si tiene e si augura per il presidente russo Vladimir Putin una fine sanguinosa che ricorda quella di Benito Mussolini, tanto che l'ex sindacalista non nasconde che vedrebbe bene l'esecuzione dello zar a Piazzale Loreto. Myrta Merlino, la conduttrice de L'aria che tira, sul La7, nella puntata di mercoledì 4 maggio fatica non poco a tenere nei limiti l'esuberante ospite.

Mughini "gli ha dato un destro", come è andata la rissa con Sgarbi. Parla il testimone

"Putin lo voglio vedere appeso, ma è possibile che uno che manda i missili" in giro per l’Europa "viene trattato con i guanti bianchi? Deve essere sconfitto". La conduttrice respinge i toni usati da Cazzola: "Putin deve essere sconfitto ma processato e giudicato" per gli eventuali crimini di guerra, argomenta Merlino. L'ex sindacalista, però, insiste e rincara la dose: "Ma se io lo vedo appeso per i piedi, ecco, non mi dispiace... Gente come lui deve fare una brutta fine. Mi piacerebbe vederlo appeso a testa in giù a Piazzale Loreto, ma è difficile da trasportare...". La Merlino non a più a che santo votarsi: "Non volevo fare mica una puntata de La storia siamo noi...".

Orsini spara sull'Europa: burattini nelle mani di Biden. I rapporti con Putin, botta e risposta Salvini-Berlinguer

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.