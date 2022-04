Omicidio-suicidio a Ponte Milvio. La macabra scoperta: morti due anziani giapponesi

Elena Ricci - Foto Pasquale Carbone 28 aprile 2022 a

Trovati due corpi in un appartamento al civico 3 di via Civitella d'Agliano, in zona Ponte Milvio a Roma. Si tratta di marito e moglie di 90 anni, giapponesi, ma residenti a Roma da anni. A trovare i corpi la nuora che ha subito dato l'allarme alla polizia. Sul posto agenti del commissariato Ponte Milvio e polizia scientifica. I due anziani presentavano ferire alla testa e all'addome. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, anche se la più plausibile è quella di un omicidio suicidio.

