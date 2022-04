Stasera Italia, scenario terrificante per l'economia con lo stop al gas dalla Russia: recessione molto pesante

21 aprile 2022 a

a

a

Carlo Cottarelli, direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, è ospite in collegamento nella puntata del 21 aprile di Stasera Italia e lancia un pesante allarme sui conti dell’economia del nostro paese in caso di un addio alle forniture di gas dalla Russia. Nel rispondere alle domande di Barbara Palombelli, conduttrice del programma tv di Rete 4, Cottarelli fa calare uno spettro sulle spalle degli italiani: “Solo se la guerra in Ucraina finirà presto, l'economia italiana potrà evitare una nuova recessione. Ovviamente spero che finisca presto per altri motivi principalmente, ma se finisce presto c’è anche questo vantaggio sulle conseguenze economiche abbastanza contenute. Se la guerra finisce il 9 maggio, faccio una data tanto per dire, l’economia italiana riprenderà a crescere. Se invece va avanti e decidiamo di bloccare gli acquisti di gas russo è probabile una recessione. Lo dicono anche le previsioni del Def stilato dal governo. Si finisce - la previsione di Cottarelli - in una recessione anche abbastanza pesante se blocchiamo il gas russo e si arriva al razionamento”.

"Solo se la guerra in Ucraina finirà presto, l'economia italiana potrà evitare una recessione"



L'opinione di @CottarelliCPI a #StaseraItalia pic.twitter.com/noKxpld9dK — Stasera Italia (@StaseraItalia) April 21, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.