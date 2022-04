Niente obbligo di casco per chi usa il monopattino: la sentenza del Tar che stravolge tutto

19 aprile 2022 a

a

a

Continuano a far discutere i monopattini e la sicurezza degli utenti del mezzo, sempre più utilizzato per gli spostamenti e con una crescita degli incidenti che li vede coinvolti. Il Tar della Toscana, a seguito dell’udienza del 6 aprile, ha accolto il ricorso presentato da una società di sharing contro l’ordinanza del Comune di Firenze che prevede l’obbligo anche per i maggiorenni di usare il casco per guidare i monopattini elettrici. Secondo il Tar, l’estensione dell’obbligo del casco ai maggiorenni non rientra tra gli «obblighi, divieti e limitazioni ... per ciascuna strada ... o per determinate categorie di utenti», che gli articoli 6 e 7 del codice della strada prevedono possano essere imposti dai Comuni con ordinanza «per motivi di incolumità pubblica».

Monopattini senza freni, un altro anno di parcheggio selvaggio

Immediata la reazione del sindaco di Firenze Dario Nardella. «Ne prendiamo atto, ma non ci fermiamo perché per noi la sicurezza stradale viene prima di tutto - ha commentato il numero uno della città -. Quando c’è in gioco una sola vita umana abbiamo il dovere di fare tutto quello che è possibile. Per questo intendiamo andare avanti per garantire l’uso dei monopattini con le massime condizioni di sicurezza possibili, il casco è una di queste, e stiamo lavorando per preparare l’appello al Consiglio di Stato».

Scandali, sprechi, restrizioni e ristori ridicoli: Meloni sbugiarda Draghi per i complimenti a Conte

L’assessore comunale alla Mobilità, Stefano Giorgetti, ha invece reagito così: «Questa sentenza rende ancora più pressante la necessità di un intervento del Parlamento. Peraltro, secondo il parere dei nostri uffici, le norme vigenti possono essere interpretate in modo opposto. Del resto, neanche il Tar ha spiegato perché, in un contesto urbano con le caratteristiche di affollamento, spazi ristretti e selciato storico, come quello di Firenze, l’imposizione del casco non possa considerarsi, appunto, una misura adeguata a tutela dell’incolumità dei tanti cittadini che utilizzano i monopattini elettrici».

La gaffe del virologo Bassetti sulla guerra: non vuole diventare esperto di geopolitica, ma poi...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.