Lago di Braies, il ghiaccio si spacca e in otto cadono in acqua: gravissimo bimbo di 7 mesi

Grave incidente sul Lago di Braies, in provincia di Bolzano: una famiglia di nazionalità italiana, compreso un bimbo di sette mesi, stava camminando sulla superficie ghiacciata del lago quando il ghiaccio ha ceduto, facendoli cadere nelle acque gelide. Anche un uomo, intervenuto per salvarli, è caduto a sua volta per un totale di 8 persone. Gravissime le condizioni del piccolo, trasportato con urgenza all'ospedale di Innsbruck.

Si tratta del terzo grave incidente avvenuto in 48 ore sul lago, una delle località più note dell'Alta Pusteria, letteralmente preso d'assalto dai turisti in questo weekend pasquale con circa 5mila persone tra sabato, domenica e lunedì.

Ieri i vigili del fuoco hanno eseguito due interventi simili, tra cui una famiglia di Milano, che non hanno riportato gravi ferite. A causare gli incidenti le alte temperature che hanno portato a una diminuzione dello spessore dello strato di ghiaccio che ricopre il lago, ora a poco più di due centimetri.

