Fondi, Martina morta dopo aver mangiato un panino: "Sospetto shock anafilattico". Disposta l'autopsia

Tragedia a Fondi, il piccolo centro della provincia di Latina nel Sud pontino: muore a 13 anni per sospetto choc anafilattico. La Procura di Latina ha aperto un fascicolo, affidando gli accertamenti ai carabinieri del comando provinciale, per fare chiarezza sul decesso della giovane Martina Quadrino che ha accusato un malore dopo aver mangiato un panino al salame.

L’esame autoptico, disposto dal pm, chiarirà se quel pranzo le sia stato fatale e soprattutto sia da mettere in correlazione con le allergie di cui soffriva. Giovedì 14 aprile, Martina aveva trascorso il pomeriggio con le amiche e per merenda aveva consumato un panino con l’affettato, ma poco dopo il rientro a casa ha cominciato a non respirare bene. I genitori hanno chiamato i soccorritori del 118 che hanno fatto di tutto per rianimarla, ma non c’è stato niente da fare.

Le condizioni sono precipitate velocemente e Martina è morta ad appena 13 anni. Gli inquirenti ipotizzano che possa aver avuto una reazione allergica letale a seguito dell’ingerimento di alimenti contenenti qualcosa di pericoloso per la salute della giovane.

