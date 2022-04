Occhio a queste mozzarelle, non sono "senza lattosio". Scatta il richiamo: pericolo per le persone allergiche

Luca De Lellis 12 aprile 2022 a

Il ministero della Salute ha sentenziato: “Il prodotto non è idoneo al consumo da parte di persone allergiche al latte”. Questa è la ragione che ha spinto l’istituzione a segnalare il richiamo sul suo sito internet, nonché in gazzetta ufficiale, della Mozzarella Vivibene Selex Bocconcini senza lattosio. I lotti di produzioni bersagliati e venuti all’attenzione del ministero sono essenzialmente quattro: 95, 95 (03/05), 96 e 97 (05/05), dove tra parentesi sono indicate le date di scadenza del prodotto.

La segnalazione proviene dallo stabilimento industriale di Varna, provincia di Bolzano, che opera in via Brennero 2. Da qui è arrivata la comunicazione del richiamo dagli scaffali. L’azienda produttrice del prodotto oggetto della discussione è il Centro Latte Bressanone Società Agricola Cooperativa. Infatti, l’impresa ha ammesso l’errore, dichiarando che nelle confezioni che presentano la dicitura “senza lattosio” sono state inserite accidentalmente le mozzarelle contenenti il lattosio.

La ditta BRIMI di Varna ha diramato un comunicato nella quale avverte l’importanza dell’individuazione del prodotto. Quindi le famiglie che in questi giorni lo hanno acquistate, sono tenute a riportarlo nel punto vendita, per sostituirlo. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha raccomandato le persone che soffrono di allergie al latte e/o intolleranza al lattosio di non ingerire i bocconcini di mozzarella.

