Spese militari, gli italiani dicono no a Draghi. Il sondaggio Pagnoncelli: maggioranza contraria

Pietro De Leo 06 aprile 2022

Gli italiani contrari all’aumento delle spese militari. A certificarlo è un sondaggio illustrato a “diMartedì”, ieri sera, da Nando Pagnoncelli. Il tema è quello che ha tenuto banco nel confronto politico in queste settimane, ossia la realizzazione dell’accordo stretto in sede Nato nel 2014 per portare la spesa in armamenti al 2% del Pil. Ebbene, secondo la rilevazione realizzata da Pagnoncelli il 51% del campione è contrario. Il 30% ritiene sia giusto mantenere fede all’impegno e il 19% non sa o non risponde. In ogni caso, il braccio di ferro che si è innescato la scorsa settimana tra Draghi e Conte ha spinto molto in là un obiettivo che pareva dovesse essere perseguito già nel 2024.

