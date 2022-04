A Matera la polizia salva sposa in viaggio di nozze. Aveva litigato col marito

01 aprile 2022 a

La Polizia di Matera è intervenuta nei Sassi per mettere al sicuro una giovane sposa in viaggio di nozze che si sporgeva pericolosamente oltre il parapetto in ferro dell’affaccio sulla gravina, in piazza San Pietro Caveoso. Gli agenti stavano transitando in via Madonna delle Virtù quando hanno notato la situazione di pericolo e in brevissimo tempo sono arrivati sul posto, con lo scopo di prevenire una possibile situazione di suicidio anche perché in passato nello stesso punto sono avvenuti tragici episodi. Giunti sul posto, gli agenti hanno allontanato la donna dalla balaustra.

Hanno quindi accertato che si trattava di una giovane donna in viaggio di nozze a Matera, un po' agitata per aver appena litigato con il suo sposo. La donna, dopo essere stata riportata alla calma e aver preso coscienza della gravità della situazione, ritenuta dagli agenti di estremo pericolo, ha ringraziato la volante.

