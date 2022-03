Il nuovo MoonSwatch scatena ressa e speculazioni. Ma l'orologio non è in edizione limitata

27 marzo 2022 a

Ressa davanti agli store e speculazioni online su eBay. L'uscita del nuovo MoonsWatch Omega ha scatenato il delirio in tutta Italia. Ma non ce n'è motivo. Non solo Napoli, Torino e Firenze. Anche a Roma ci sono state file di appassionati davanti al negozio della Swatch, in via del Corso, per accaparrarsi il nuovo Speedmaster MoonSwatch, l’orologio realizzato dall’azienda svizzera in collaborazione con il marchio Omega. Il nuovo prodotto al momento è disponibile a 260 euro solo negli store, motivo per cui in diverse città italiane in tanti si sono messi in coda. A controllare la situazione ci sono stati anche agenti della polizia. A quanto si apprende la calca era stata prevista e sul posto erano, infatti, schierate diverse unità di carabinieri e polizia, i quali hanno tenuto sotto controllo la situazione e mantenuto l’ordine per scongiurare la violazione delle norme a contrasto della diffusione del Covid.

Come se non bastasse online si sono subito scatenate le speculazioni con i prezzi dell'orologio che sono saliti alle stelle. La casa di produzione, però, sul suo sito fa sapere che non c'è alcun motivo di scatenare il panico. "Il lancio di Bioceramic MoonSwatch Collection è un incredibile successo che ha superato tutte le aspettative - si legge sulla homepage di Swatch - Ricordiamo quindi che nelle prossime settimane gli orologi saranno nuovamente disponibili negli Swatch Store selezionati, in quanto non si tratta di un'edizione limitata o numerata. Per il momento, dobbiamo aggiornare il limite di acquisto a un solo orologio per persona fino a nuovo avviso. Ritorneremo a due orologi per persona il prima possibile".

