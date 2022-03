Giovanni Guzzetta prenota un posto all'autorità delle comunicazioni

Gianfranco Ferroni 25 marzo 2022 a

Il professor Giovanni Guzzetta è famoso tra i telespettatori: docente di istituzioni di diritto pubblico, spiega con chiarezza anche le parti più complesse della legislazione italiana. E anche per questo viene chiamato nelle trasmissioni televisive per parlare della costituzione e delle «regole». Guzzetta ama il mondo dei media: e così ha inoltrato il suo curriculum per candidarsi al ruolo di commissario dell'AgCom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: in palio c'è il posto «liberato» con la scomparsa prematura del commissario Enrico Mandelli. Il nome «sarà scelto sulla base del merito, delle competenze e della conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale», specificava l'avviso pubblicato per inoltrare le candidature. Dalla Rai spifferano che Guzzetta «è nipote del grande giornalista Nuccio Fava, che è stato direttore democristianissimo del Tg1 e pure del Tg3». Quando la comunicazione uno ce l'ha nel sangue...

