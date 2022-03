Dite a Roberto Speranza cosa fanno Roche e Novartis a Basilea...

Gianfranco Ferroni 25 marzo 2022 a

a

a

Svizzera, capitale degli orologi? Non solo, visto che le grandi società farmaceutiche costruiscono edifici «iconici» come delle gigantesche torri in quel di Basilea. Forse il ministro della Salute Roberto Speranza non lo sa, ma tra poco, a maggio prenderà il via la «Architekturwoche Basel», prima edizione della nuova biennale per gli appassionati di architettura. Per una settimana intera tutto a Basilea ruoterà intorno all'architettura, allo sviluppo urbano, alle novità e ai trend. In collaborazione con il Museo svizzero di architettura e Open House Basel, i visitatori interessati potranno godere di workshop, tavole rotonde e visite guidate. Un'idea nata grazie ai colossali investimenti architettonici, come l'inaugurazione della seconda torre Roche e del Novartis Pavillon progettato dall'architetto italiano Michele De Lucchi e dedicato alla scienza medica. A proposito: l'Oms, ovvero l'Organizzazione mondiale della sanità, ha sede in Svizzera...

L'Aifa sbugiarda il governo e dice no alla quarta dose di vaccino: nessun evidenza scientifica

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.