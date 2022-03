Pubblicato il decreto Energia, possono scattare gli "sconti". Taglio di 25 centesimi al prezzo del carburante

22 marzo 2022 a

Il tanto attesto decreto sulle misure urgenti contro gli effetti della crisi in Ucraina è stato finalmente pubblicato in Gazzetta ufficiale e possono così scattare gli "sconti" al distributore. Il taglio delle accise su benzina, diesel e Gpl è di 25 centesimi per litro. In virtù della pubblicazione in Gazzetta ufficiale, avventura questa notte, dei decreti con i quali viene prevista una riduzione dei prezzi di vendita dei carburanti per la riduzione delle accise, le «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» entrano in vigore a partire da oggi martedì 22 marzo,

