Volodymyr Zelensky, Nicola Porro e la rivelazione arrivata sul presidente: "Una corte di autori tv"

"Una corte di autori tv". Ecco chi c’è dietro Volodymyr Zelensky secondo Nicola Porro che riutilizzando l'articolo di Fabio Tonacci, inviato di guerra a Kiev, evidenzia come la propaganda sia da entrambe le parti, Ucraina invasa e Russia invasore. Non è però una novità: "La propaganda di guerra c’è sempre stata in ogni conflitto e sempre ci sarà. È parte integrante della guerra, sarebbe ingenuo non ammetterlo" scrive il giornalista di Repubblica che finisce dritto nella rassegna del conduttore di Quarta Repubblica, venerdì 18 marzo: "Una corte di autori tv: chi c’è dietro Zelensky". Dietro alla comunicazione del presidente - come già rivelato dall'inviato di guerra - c'è un entourage di autori e manager dello spettacolo. "I discorsi sono scritti dallo sceneggiatore della serie tv satirica che lo ha reso famoso" aveva spiegato Tonacci.

Zelensky, nemmeno dieci anni fa altro non era che uno dei più influenti attori comici dell'Ucraina e prima di essere eletto presidente era stato il protagonista della serie "Servitore del popolo" in cui interpretava proprio un insegnante che poi, per caso, si ritrovava a fare il leader di un popolo.

