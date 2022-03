Zelensky in video-collegamento alla Camera martedì 22 marzo. Ci sarà pure Draghi

17 marzo 2022 a

a

a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlerà in videoconferenza a Montecitorio, con il Parlamento riunito in seduta comune, martedì 22 marzo alle 11. All’evento interverrà anche il premier Mario Draghi, protagonista nei primi giorni dell'invasione russa di un "equivoco" con il presidente ucraino per la mancata telefonata tra i due, strappo poi ricucito. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo della Camera.

Che vergogna gli appelli alla resa dei pacifisti italiani

Zelensky giovedì 17 marzo è intervenuto in video al parlamento tedesco e ha esortato la Germania ad abbattere il nuovo "muro" eretto in Europa contro la libertà dall’invasione russa dell’Ucraina. "Caro cancelliere (Olaf) Scholz, abbatti questo muro, dai alla Germania il ruolo di leadership che merita", ha detto il leader ucraino in un video discorso trasmesso alla Camera bassa del parlamento tedesco.

"Contatti frenetici", la guerra sta per finire? Magri (Ispi): più di uno spiraglio

Prima di prendere la parola, Zelensky ha ricevuto una standing ovation dal Bundestag. Ma poi non ha lesinato accuse proprio sul ruolo di Berlino negli ultimi anni che ha basato la sua politica energetica sul gas russo ribadendo che la Germania ha anteposto l’economia alla sicurezza del suo Paese prima dell’invasione russa. nel passaggio in questione ha criticato il sostegno del governo tedesco al progetto del gasdotto Nord Stream 2, inteso a portare gas naturale dalla Russia, e sottolineato l’esitazione della Germania nell’imporre sanzioni più dure a Mosca per paura di danneggiare l’economia tedesca.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.