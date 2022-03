La Ruocco condanna i missili ucraini sui separatisti filo-russi di Donetsk, ma Kiev smentisce

14 marzo 2022 a

I separatisti dell'autoproclamata repubblica di Donetsk hanno denunciato un attacco delle truppe ucraine che avrebbe fatto almeno 26 morti. E subito in Italia arrivano i commenti dei parlamentari. La deputata del M5S, Carla Ruocco, scrive su Twitter: "Tutti coloro che fomentano il conflitto tra Russia e Ucraina compiono un crimine contro l'umanità. La guerra è sempre sbagliata e il bombardamento delle truppe ucraine nella regione separatista del #Donetsk ne è la prova". L'Ucraina, però, smentisce, negando di aver lanciato un missile contro Donetsk, come affermato dalla Russia. "È inconfondibilmente un razzo russo o un’altra munizione, non ha nemmeno senso parlarne", ha detto il portavoce militare ucraino Leonid Matyukhin, secondo quanto riporta Sky News.

Tutti coloro che fomentano il conflitto tra #Russia e #Ucraina compiono un crimine contro l'umanità. La guerra è sempre sbagliata e il bombardamento delle truppe ucraine nella regione separatista del #Donetsk ne è la prova. pic.twitter.com/NumS8H7o0S — Carla Ruocco (@carlaruocco1) March 14, 2022

I separatisti filo-russi a Donetsk, nell’Ucraina orientale, affermano invece che l'attacco ucraino di questa mattina ha ucciso almeno 26 persone ferendone altre nove nel centro della grande città industriale. Sul suo account Telegram, la difesa territoriale di Donetsk ha pubblicato foto che mostrano diversi corpi insanguinati che giacciono in una strada, in mezzo ai detriti. Secondo questa fonte, le difese antiaeree separatiste avrebbero intercettato un missile ucraino i cui detriti avrebbero poi colpito le vittime.

