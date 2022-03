L'appello commosso di Shevchenko per l'Ucraina: italiani, sostenete il mio popolo

13 marzo 2022 a

Un appello "accorato e sofferente", come lo ha definito Massimo Giletti, quello lanciato da Andriy Shevchenko, calciatore ucraino leggenda del Milan, nella puntata di domenica 13 marzo di Non è l'Arena, su La7. L'ex calciatore già ct della nazionale ucraina + apparso in video visibilmente emozionato per la grave situazione del suo Paese.

"Sono passate due settimane dell'invasione del mio paese da parte dell'esercito Russo. Questa invasione sto provocando solo morti e distruzione. Bambini, donne ed anziani stanno morendo senza un perché" ha detto il campione ucraino.

Video su questo argomento Shevchenko in lacrime “Italiani, aiutate l'Ucraina”

"Per favore continuiamo tutti insieme a far sentire la nostra voce perché tutto finisca il prima possibile" ha poi detto chiedendo agli italiani di continuare a supportare la popolazione ucraina. "Torni la pace perché la pace è tutto quello che vogliamo. Vi prego di continuare a sostenere come potete il mio popolo", è l'appello di Sheva: "Lo chiedo a voi italiani perché siete nel mio cuore e Perché siete la mia seconda patria".

