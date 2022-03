Ucraina, chi sono i mercenari siriani. Il racconto choc di Andrea Margelletti: "Giocano a calcio con la testa dei bambini"

13 marzo 2022 a

I mercenari siriani sono quelli addestrati per la guerra urbana. Domenico Quirico ospite in collegamento a "Tagadà", nella puntata di sabato 12 marzo, spiega a Tiziana Panella chi sono i soldati siriani che i russi hanno riaddestrato per la guerra urbana di Aleppo dove combattendo ferocemnte casa per casa hanno conquistato la città. Un racconto scioccante sul compito di questa "gente specializzata nell'andare in città ridotte in rovina per combattere e riconquistare strada per strada, che sa fare questo tipo di guerra" spiega Quirico.

E il professore Andrea Margelletti - nello studio di La7 - non puà che confermare l'orrore di cui sono capaci le bestie ingaggiate da Vladimir Putin: "Ha ragione Quirico - spiega - sono addestrati per la guerra urbana". E avverte: "Ricordiamoci che queste persone vengono pagate con il diritto di saccheggio e stupro, fa parte dell'accordo divertirsi e depredare per costruirsi il loro futuro. Non è un war game: quando arriveranno faranno tutto questo a un'ora e mezzo da Roma. Le partite di calcio fatte con le teste di bambino questi sono, e dobbiamo avere il coraggio di dire la verità". Alla conduttrice, atterrita e senza parole, non resta che restituire la linea agli inviati in Ucraina.

