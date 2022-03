“Distruggete gli agenti patogeni altamente pericolosi”. L'Oms ora ha paura per i laboratori in Ucraina

11 marzo 2022 a

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha «fortemente raccomandato» al ministero della Salute in Ucraina di distruggere in sicurezza «gli agenti patogeni altamente pericolosi» che potrebbero essere ospitati nei laboratori del Paese, in modo da evitare «eventuali fuoriuscite» di materiale. Lo scrive la Cnn che dice di aver ricevuto una mail in questo senso dell’organizzazione

L'Organizzazione ha anche incoraggiato «lo smaltimento sicuro e protetto di qualsiasi agente patogeno» e si è messa a disposizione per assistere se necessario e dove possibile. L'Oms «assiste regolarmente gli Stati membri nel miglioramento delle loro capacità di salute pubblica, anche facilitando una maggiore sicurezza e protezione dei laboratori che detengono campioni di agenti patogeni preoccupanti per la salute pubblica», le parole del portavoce dell'Oms Tarik Jasarevic a Cnn. Tali parole potrebbero essere colte dalla Russia come un utile strumento di propaganda dopo le accuse già lanciate negli scorsi giorni su una collaborazione tra Kiev e gli Usa sullo sviluppo di armi chimiche.

