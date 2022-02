È Covid libera tutti nel Regno Unito: dal 24 febbraio addio a tutte le restrizioni. Pure per i positivi

21 febbraio 2022 a

A partire da giovedì 24 febbraio saranno «cancellate» tutte le restrizioni anti Covid ancora in vigore nel Regno Unito. Ad annunciarlo è stato il premier britannico Boris Johnson intervenendo alla Camera dei Comuni. Verrà quindi a cadere l’obbligo, anche per chi non è completamente vaccinato, di mettersi in autoisolamento dopo un contatto ravvicinato con un positivo. Fino al 1 aprile, tuttavia, a chi risulterà positivo verrà ancora consigliato di rimanere a casa: ma la quarantena non sarà obbligatoria. «Incoraggeremo le persone con i sintomi del Covid-19 ad esercitare la responsabilità personale, così come incoraggiamo le persone che potrebbero avere un’influenza a considerare anche gli altri», ha detto il premier britannico.

«Abbiamo superato il picco dell’ondata di Omicron e ora possiamo cambiare le regole, possiamo revocare le restrizioni» ha aggiunto Johnson. «Basta restrizioni, ora passiamo alla responsabilità personale. Le restrizioni anti-Covid sono un peso pesante per l’economia e la società», ha infine osservato Johnson annunciando la fine di tutte le restrizioni ancora in vigore nel Paese, compresa quella dell’autoisolamento in caso di positività, che non ci sarà più a partire da giovedì.

