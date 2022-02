Via lo stato d'emergenza da aprile. Abrignani libera tutti: "Anche il Cts si scioglierà"

16 febbraio 2022 a

"Non credo verrà prorogato" lo stato di emergenza e "quindi si scioglierà anche il Cts". Parola dell'immunologo e componente del Comitato tecnico scientifico Sergio Abrignani intervenuto su Rai Radio 1 a "Un Giorno da Pecora". Abrignani ha specificato che la decisione spetterà alla politica, ma non ha nascosto quale sia la strada ormai segnata. Ecco il pensiero dell'immunologo: "Non credo dovremmo più vivere la situazione emergenziale che abbiamo vissuto in passato, almeno se rimane la variante Omicron. E non penso che possa arrivare a breve una variante più diffusiva di Omicron, è difficile ed è improbabile immaginarsela".

L'altra questione aperta è se abolire il green pass dal primo aprile o meno. "Sono scelte politiche, io dico che quando avremo terminato la campagna vaccinale potremo togliere tutto", conclude il componente del Cts Sergio Abrignani.

