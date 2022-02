Falso sms del ministero della Salute sul green pass, l'allarme della Polizia

16 febbraio 2022 a

Una truffa gira via sms: "Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un falso #sms apparentemente inviato dal MinisteroSalute vi avverte che il vostro #Greenpass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati", è il testo dell’allerta lanciato, via social, dalla Polizia di Stato.

Attenzione, in atto un nuovo tentativo di #phishing #COVID19. Un falso #sms apparentemente inviato dal @MinisteroSalute vi avverte che il vostro #Greenpass è stato clonato. Non cliccate sul link. I dati personali che inserite vengono rubati. #essercisempre #16febbraio pic.twitter.com/9zoZBvkebd — Polizia di Stato (@poliziadistato) February 16, 2022

Il testo del messaggio da cui stare attenti infatti recita: "La sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco è richiesta la verifica dell'identità su dcggov.valid-utenza.com".

