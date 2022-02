Corse clandestine di cavalli a Palermo: denunciato per maltrattamenti un fantino

16 febbraio 2022 a

Cavalli lanciati come proiettili per le strade di Palermo, preceduti e seguiti da un carosello di motorini guidati da ragazzi che filmavano la corsa clandestina, per poi pubblicarla sui sociale network. Oggi è stato identificato dai carabinieri e deferito alla Procura palermitana, per maltrattamento di animali e competizioni non autorizzate tra animali, anche il secondo dei fantini che hanno preso parte la scorsa domenica mattina alla gara non autorizzata tra due cavalli che si sono sfidati ad altissima velocità nell’area industriale del quartiere Brancaccio. I carabinieri della Compagnia di Piazza Verdi e del Nucleo Cites del Centro Anticrimine Natura di Palermo hanno inoltre trovato in una stalla abusiva e sconosciuta all’Autorità sanitaria, situata in zona Ciaculli, uno dei cavalli utilizzati per la gara clandestina.

L’animale, sprovvisto di microchip identificativo, è stato sottoposto a sequestro sanitario con il supporto del personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’Asp di Palermo e trasportato, con idoneo mezzo adibito al trasporto animali prontamente messo a disposizione dal Corpo Forestale della Regione Siciliana, presso l’Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia di Palermo dove è stato affidato a personale altamente specializzato che procederà all’identificazione dell’animale e all’effettuazione delle necessarie analisi per valutarne le effettive condizioni di salute. Il responsabile della stalla dovrà rispondere di numerose violazioni amministrative per un valore complessivo di diverse migliaia di euro.

