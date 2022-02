"Colonne di carri armati russi verso l'Ucraina", il video che smentisce Putin: altro che de-escalation

15 febbraio 2022 a

Mosca annuncia il ritiro di alcune truppe dal confine con l'Ucraina, segno di un allentamento della tensione. Ma la Nato frena sulle reali mire del presidente russo Vladimir Putin, mentre la Cnn continua a documentare un flusso di carri armati e veicoli militari "che va in una sola direzione", ovvero verso l'Ucraina.

Gli Usa spostano l'ambasciata da Kiev a Leopoli. Schizza il prezzo del petrolio

"Unità dei distretti militari meridionali e occidentali, che hanno completato i loro compiti, hanno già iniziato a caricare i mezzi di trasporto ferroviari e terrestri e oggi inizieranno a rientrare alle proprie basi", ha spiegato in una nota il generale maggiore Igor Konashenkov, portavoce della Difesa russa. Ma il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una conferenza stampa ha dichiarato che "finora non abbiamo visto alcuna riduzione dell’escalation sul campo. Ma continueremo a monitorare e seguire da vicino ciò che la

Russia sta facendo".

Mentre vanno avanti i tavoli diplomatici, come l'incontro tra il cancelliere tedesco Olaf Scholz e lo stesso Putin, arriva un video pubblicato dalla Cnn che raccoglie i filmati amatoriali pubblicati sui sociale media, come TikTok. "Video verificati" nella loro autenticità, assicura il network americano che documentano una incalzante "mobilitazione militare verso il confine con Ucraina. molti filmati provengono da Belgorod, nella Russia occidentale, a poca distanza dalla città ucraina di Kharkiv e mostrano colonne di binati e carri armati nonostante gli annunci di de-escalation.

