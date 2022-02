La Norvegia torna all'era pre-Covid: niente isolamento per i positivi e via le mascherine. E vaccinano meno di noi

12 febbraio 2022 a

Liberi tutti, almeno in Norvegia. Il Paese scandinavo ha annunciato la revoca delle restrizioni anti-Covid, a partire dalle regole sull'isolamento obbligatorio per i malati di Covid-19. Insomma, si potrà andare ovunque anche se si ha il coronavirus.

Il governo della Norvegia non vede più il virus "una grave minaccia per il Paese", seppur la sua declinazione della variante Omicron si sta ancora diffondendo ulteriormente. Il primo ministro norvegese Jonas Gahr Stoere ha indetto una conferenza stampa a Oslo dove ha affermato che "questo è il giorno che stavamo aspettando. Stiamo rimuovendo quasi tutte le misure contro il coronavirus".

I norvegesi, come ha ribadito il premier, sono "ben protetti dai vaccini" e la percentuale di cittadini che finisce in ospedale per le conseguenze del contagio non preoccupa le autorità sanitarie del Paese scandinavo. Insomma, Omicron non fa paura e così Osli fa cadere anche l'obbligo di indossare la mascherina. Non solo all'aperto, come in Italia, ma anche nei luoghi affollati. Via anche le norme sul al distanziamento sociale mentre l'obbligo di isolamento individuale sono sostituiti da una semplice raccomandazione a restare a casa. Un "consiglio" che inoltre vale solo per gli adulti e soltanto per quattro giorni.

Una scelta che arriva con un 73 per cento di popolazione completamente vaccinata, mentre in Italia siamo oltre l'80 per cento.

