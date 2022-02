"Ferma pure il 5G", cosa beccano le telecamere nascoste di Striscia la notizia. Allarme furti con il jammer

10 febbraio 2022 a

a

a

I jammer, i potenti disturbatori di segnale che permettono di creare una bolla magnetica che disattiva allarmi e telefonini intorno all'obbiettivo, sono sempre di più utilizzati da criminali per effettuare colpi negli appartamenti, negozi, bancomat e quant'altro. La loro vendita in Italia come in altri Paesi per questo motivo è vietata, e solo enti governativi o militari possono acquistare questo tipo di attrezzature. Ma allora come fanno i malintenzionati ad accaparrarsi i jammer in grado di facilitare e non poco le loro sortite criminali? A rispondere a questa domanda è Striscia la notizia che è riuscita a scovare un negozio, a Bari, dove vendono i potenti disturbatori senza problemi e soprattutto "non fanno troppo domande sull'uso che se ne andrà a fare" dice Moreno Morello.

Cosa vogliono impiantarci nel cervello, a Striscia la notizia lo scenario da brividi

Striscia ha introdotto delle telecamere nascoste in questo negozio e quel che ne esce è impressionante, l'addetto arriva a illustrare i dispositivi più potenti "in grado di fermare anche il 5G" dice a un certo punto al finto, potenziale acquirente. Scelto il modello il jammer viene messo sul bancone con tanto di antenne e il venditore dice il prezzo: 3.500 euro ( a questo link il video di Striscia).

Video su questo argomento Enzo Iacchetti è positivo, Ezio Greggio in quarantena: niente Striscia ma non mollano i fan

A quel punto interviene Morello che intercetta il venditore e gli chiede conto della transazione. "Ma si sono presentati come un'azienda" si giustifica un addetto che si arrampica sugli specchi: "Verifichiamo se ci sono le credenziali, ma io sono solo un tecnico..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.