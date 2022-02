Il dilemma della mascherina all'aperto: riflessione di Roberto Speranza sull'obbligo

07 febbraio 2022 a

Il 10 febbraio si avvicina e in tale data scadrà l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che prevede l’obbligo di usare la mascherina all’aperto in tutti i luoghi, non facendo quindi distinzioni con qualsiasi locale o spazio al chiuso. Al momento tale prescrizione vale anche per le regioni in zona bianca, ma è sorto un dubbio all’interno del dicastero di Speranza, che ha già deciso di eliminare ogni restrizione nelle diverse zone per chi è vaccinato (le limitazioni della zona rossa valgono ad esempio soltanto per i no-vax).

Come riferisce il Corriere della Sera il governo deve decidere che cosa fare con l’ordinanza, se rinnovarla o farla decadere, togliendo quindi l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione anti-Covid nei luoghi all’aperto. Il vero dubbio riguarda la possibilità di togliere l’obbligo di mascherina per ogni tipo di colore delle regioni o se adottare la “licenza” soltanto nella zona bianca. L’ipotesi più probabile è che chi ha il vaccino non avrà più necessità di indossarla all’aperto. Oggi è attesa una decisione finale.

