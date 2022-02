Daniele Capezzone positivo: "Nonostante tre dosi di vaccino". L'annuncio che spiazza tutti

06 febbraio 2022 a

Daniele Capezzone è risultato positivo al Covid. Il giornalista della Verità, ex parlamentare, lo ha scoperto domenica 6 febbraio e lo ha annunciato ai suoi follower su Facebook e Twitter. Nel comunicare di aver preso il virus, però, Capezzone non rinnega se stesso, anzi, rilancia molti dei temi e degli argomenti che spesso solleva nei talk show.

"Oggi sono risultato positivo dopo uno dei millemila test Covid fatti in tutti questi mesi. Pazienza, mi attende qualche giorno di arresti domiciliari" sciove il giornalista in un post. "Non dirò, come si usa tra i pandemicamente corretti, che “GRAZIE al vaccino bla bla bla”. Dirò invece, piuttosto infastidito, che mi spiace molto risultare contagiato NONOSTANTE tre dosi di vaccino" è la prima stoccata. "E, come dico e scrivo da mesi, si conferma la totale inutilità (sanitaria) e la dannosità (economica) dell’armamentario di greenpass, base e super, con cui si è incatenato un paese - polemizza Capezzone - Una ragione di più per riaprire al più presto. Chi si deve per forza fermare qualche giorno, come me (non sono del tutto asintomatico), si fermerà. Ma aver bloccato in modo strisciante un paese è e resta assurdo. Ci sentiremo e vedremo in collegamento", si legge nel post.

Il giornalista stasera è tra gli ospiti nel programma di prima serata su Retequattro, "Controcorrente - Prima serata" condotto da Veronica Gentili, con il quale a questo punto Capezzone potrà intervenire solo in collegamento. Tra io vari ospiti Fabrizio Del Noce, in chiave Sanremo, collegato dal Portogallo, Alessandra Mussolini, e Vittorio Sgarbi. Previsti interventi del sottosegretario alla Salute Andrea Costa e del professor Fabrizio Pregliasco. Sotto al post di Capezzone tanti auguri di guarigione e messaggi di solidarietà, oltre a critiche contro il sistema del green pass.

