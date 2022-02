05 febbraio 2022 a

a

a

Sorpresa dai satelliti della Nasa: il mondo oggi è molto più verde di prima. E lo è perché sono aumentate le aree verdi proprio nei due Paesi che inquinerebbero di più: Cina e India. Forse sul CO2 si sta toppando distruggendo molte economie occidentali. Dunque il problema del riscaldamento può non essere la CO2 atmosferica che stimola la crescita delle piante tant'è che è comune l'utilizzo di generatori di anidride carbonica nelle serre commerciali per migliorare artificialmente le coltivazioni.

Scrive James Hansen in un articolo su Italia Oggi: "Secondo alcuni studiosi una parte dell'inverdimento potrebbe essere dovuto proprio all'aumento dell'industrializzazione e al conseguente inquinamento atmosferico... L'uomo - spiega Hansen - in tutto questo potrebbe non entrarci più di tanto. C'è la questione dei gas serra. Il più comune di questi è il vapore acqueo (il 95%). La presenza di anidride carbonica nell'atmosfera è attualmente di solo 420 parti per milione, una percentuale dello 0,042%. Il contributo umano è stimato in un ventesimo di questa cifra. Non vuol dire che non abbiamo le nostre colpe - conclude Hansen - ma fa capire quanto l'influenza umana sul dato globale sia limitata".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.