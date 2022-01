La corsa della Casellati per il Quirinale, lo spoglio alla Camera

28 gennaio 2022 a

a

a

Elisabetta Alberti Casellati alla prova dell'aula. A Montecitorio il presidente della Camera, Roberto Fico, è alle prese con lo spoglio dei voti della quinta votazione del Parlamento riunito in seduta comune insieme ai delegati regionali. Accanto a lui la stessa presidente del Senato, indicata dal centrodestra come candidata alla presidenza della Repubblica. Il quorum è a 505 voti. La soglia di tenuta per la candidatura è fissata da molti osservatori a quota 400.

