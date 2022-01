"Ha preso il sopravvento" Matteo Bassetti e il boom di Omicron 2: previsioni da rivedere

27 gennaio 2022 a

Si pensava che nella curva del Covid eravamo arrivati al picco, o meglio al plateau: la fase stabile che precede la discesa. Ma all'orizzonte potrebbe esserci una brutta sorpresa dovuta alla cosiddetta Omicron 2, la variante Ba.2 del virus che sta dilagando in alcuni Paesi del nord Europa. A fare il punto sulla situazione in Italia e fuori è Matteo Bassetti con un post sulla sua pagina Facebook.

"Finalmente è iniziata la discesa nelle ospedalizzazioni per Covid: ieri meno ricoveri sia in medicina che in terapia intensiva. Con criteri italiani per stabilire i decessi" difficilmente vedremo una riduzione nelle prossime settimane, dice l'infettivologo del San Martino di Genova. "In Danimarca invece la variante omicron 2 ha preso il sopravvento diventando predominante - afferma l'esperto - Calcoli preliminari indicano che Omicron 2 è una volta e mezza più contagioso di omicron. Naturalmente, seguiamo da vicino lo sviluppo" dice Bassetti.

Ma cosa implica questa possibile maggiore capacità di diffusione? Se Ba.2 "è più contagiosa, potrebbe significare che l'ondata di infezioni sarà maggiore e si estenderà ulteriormente fino a febbraio, rispetto alle proiezioni precedenti. Quello che però sembra certo è che non aumentano i ricoveri" per espressioni gravi della malattia. "Omicron 2 morde meno, soprattutto nei vaccinati come del resto omicron" riassume Bassetti.

Il lignaggio Ba.2 di Omicron è diventato quasi dominante in Danimarca dove al 20 gennaio rappresentava il 45% dei nuovi casi, e in crescita anche in Regno Unito, Norvegia, India, Filippine e altri Paesi. Si tratta di una sotto-mutazione di Omicron, più contagiosa ma, a quanto pare, non più grave della "gemella".

