Il virologo Roberto Burioni rincara la dose contro i no-vax: tutta colpa loro

Tutta colpa dei no-vax. Il virologo Roberto Burioni rincara la dose e mostra i numeri che dimostrerebbero come la sofferenza negli ospedali sarebbe dovuta alle cure per i non vaccinati.

"Nelle terapie intensive italiane - scrive il virologo su Twitter - ci sono 1368 non vaccinati, 648 vaccinati con due dosi e 59 vaccinati con tre dosi. Il 10% della popolazione, che ha rifiutato senza motivo un vaccino sicuro ed efficace, occupa i due terzi delle terapie intensive, rendendo difficile la cura degli altri malati".

Burioni poi spiega che i dati sono tratti dal rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità dello scorso 12 gennaio, citando come fonte il post su Linkedin del "data scientist" Andrea Palladino.

