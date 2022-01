Giuseppe Conte e il fido Rocco Casalino peggio di Draghi anche con la stampa

Arnaldo Magro 15 gennaio 2022 a

a

a

L’eurodeputato Dino Giarrusso, su Twitter è molto critico sull’operato della stampa italiana e torna sulla conferenza stampa di Mario Draghi: «Pensate se Giuseppe Conte, avesse ritardato la conferenza stampa di tre giorni, escludendo le domande di un quotidiano. A Draghi invece solo applausi, perché la stampa fa così?».

Quirinale, Conte e Letta pronti a tutto. Il patto di ferro per affossare Berlusconi

Dimentica, sicuramente in buona fede, che il fido Rocco Casalino era capace di imprese ben più mirabolanti e che il premier Conte fu capace di indire conferenze stampa in diretta Facebook, in prime time.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.