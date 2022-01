Bye bye green pass, la Gran Bretagna cancella il certificato vaccinale

14 gennaio 2022 a

a

a

Green pass addio in Gran Bretagna. L'obbligo di certificato vaccinale sarà eliminato dalle norme decise dal governo inglese contro il Covid a fine mese, riportano i media britannici. L’obbligo introdotto un mese fa per gli ingressi alle discoteche e agli eventi di massa avrà vita breve: potrebbe essere abolito già il 26 gennaio, quando saranno riviste le misure anti-Covid.

Garden party a Downing Street, nuova bufera su Boris Johnson

Nel governo di Boris Johnson, al centro del ciclone per i party proibiti avvenuti nei giorni del lockdown duro, il provvedimento non è mai piaciuto, tanto che lo stesso ministro della Sanità, Sajid Javid, aveva espresso insofferenza come molti deputati conservatori. Nel cosiddetto piano B per contrastare la variante Omicron ci sarebbe anche l'abbandono dell’indicazione allo smart working mentre resisterebbe l’obbligo di mascherine per i luoghi al chiuso. Secondo gli esperti in Uk il picco Omicron ha iniziato la discesa, e Scozia e Galles hanno già alleggerito alcune restrizioni.

In Francia un milione di "veri" contagiati al giorno, numeri record in Germania e Regno Unito

Per la prima volta dal 21 dicembre, la Gran Bretagna torna sotto la soglia dei 100mila contagi giornalieri di Covid-19. Il bollettino delle ultime 24 ore riporta 99.652 nuovi casi e 270 decessi. Ieri i contagi erano 109.133 e i morti 335. Intanto la Scozia ha superato la triste soglia dei 10mila morti dall’inizio della pandemia. Nelle ultime 24 ore vi sono stati 41 decessi che portano il totale a 10.038. I contagi registrati dal bollettino odierno sono 9.910.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.