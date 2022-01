In Onda, Ilaria Capua gela i telespettatori: "Peste suina africana in Italia un problema"

07 gennaio 2022 a

"L'introduzione della peste suina africana nel territorio italiano è un problema". La virologa Ilaria Capua lancia l'allarme a In Onda ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio durante la puntata di venerdì 7 gennaio. L'esperta in malattie infettive avverte sul grave scenario futuro ma avverte: "Non è un problema di salute per le persone perché non contagia l'uomo ma solo cinghiali, maiali e affini ma così come abbiamo imparato dalla Omicron se c'è una malattia così grave dall'Italia non partono più suini e i prosciutti rischiano di rimanere fermi". La malattia quindi potrebbe avere ripercussioni pesanti sul settore.

