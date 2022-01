È morto a 83 anni Calisto Tanzi, protagonista del crac Parmalat

01 gennaio 2022 a

È morto il primo giorno del 2022 Calisto Tanzi, imprenditore ed ex patron di Parmalat, ex presidente del Parma Calcio che portò a vincere la Coppa delle Coppe nel 1993. Tanzi è scomparso all’età di 83 anni. Il suo nome è legato alle vicende che portarono al crac finanziario del gruppo nel 2003 per il quale venne condannato a 17 anni e 5 mesi di carcere, anche se - ricorda il Corriere che ha dato la notizia - altre condanne arrivarono per diversi filoni d'inchiesta come quello per il fallimento di ParmaTour.

