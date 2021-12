L'India chiude scuole, palestre, cinema e vara il coprifuoco a Nuova Delhi: il Covid porta al semi-lockdown

28 dicembre 2021 a

Stretta dell’India sul Covid. Scattano misure da lockdown a Nuova Delhi dove con i nuovi 63 casi registrati di Omicron, salgono a 142 i casi ufficiali della nuova variante del Covid. Ma si teme che i numeri reali siano molto più alti nella metropoli da 19 milioni di abitanti: i casi sequenziati di Omicron in tutta l’India sono 671. Le nuove restrizioni prevedono la chiusura di scuole, università ed altre istituzioni scolastiche. Chiuse anche palestre e complessi sportivi, cinema, auditorium, stadi e piscine. Negli uffici le presenze dovranno essere al 50%. Stessa riduzione per bar e ristoranti, che potranno rimanere aperti solo fino alle 10 di sera. Misure anche per la metropolitana di Delhi, dove potranno viaggiare la metà dei passeggeri seduti e nessuno in piedi. In generale nella capitale indiana ci sarà un coprifuoco notturno dalle 22 di sera alle 5 di mattina.

Anche in Germania scattano oggi nuove restrizioni sia agli incontri privati sia per i grandi eventi, nonostante il netto calo dei casi di contagio da Covid. La regola generale è che non ci saranno assembramenti privati di più di dieci persone - under 14 esclusi dal conteggio - per i vaccinati, mentre per i non vaccinati il limite si abbassa drasticamente a due persone. È vietato ballare, sia nelle discoteche che in altri luoghi e l’apertura di alcuni club è autorizzata solo in base a rigide misure, ad esempio a Berlino. La vendita di fuochi d’artificio è severamente vietata in un Paese dove l’arrivo del nuovo anno era solitamente accompagnato da spettacoli pirotecnici e anche battaglie campali «spontanee» per le strade. In alcuni Lander, come il Baden-Wurttemberg, è stato imposto il coprifuoco notturno - dalle 22:30 alle 5:00 - anche se a Capodanno sarà consentita la circolazione fino all’1:00. Paese che vai misure diverse che trovi: Israele e Usa hanno allentato le restrizioni.

