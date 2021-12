Le guerre tra scienziati hanno stufato: Rita Dalla Chiesa dice basta alle viro-star a Controcorrente

27 dicembre 2021 a

Rita Dalla Chiesa non ne può più. La giornalista e conduttrice televisiva è ospite della puntata del 27 dicembre di Controcorrente, talk show di Rete4 sotto la conduzione di Veronica Gentili, e attacca frontalmente la politica e gli scienziati impegnati più ad apparire in tv sul Covid che a lavorare in ospedale o laboratorio: “Mi sono stufata della politica che entra a gamba tesa in qualunque decisione della scienza. Parlo da cittadina, non da esperta. Mi sono anche stufata di sentire gli scienziati che dicono il contrario di una cosa detta da un altro scienziato soltanto perché l’ha detto questo e non va bene. C’è l’esigenza di dire il contrario dell’altro. Ma noi vogliamo cose normali e semplici. Io ho fatto il tampone prima di venire qui in tv, c’era una fila lunghissima di gente che stava facendo il tampone, ci sono rimasta molto male - conclude il racconto la Dalla Chiesa - perché un ragazzo che è risultato positivo ed è scoppiato a piangere”.

Sulla quarantena, politica e scienza hanno punti di vista diversi.

