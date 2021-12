Zlatan Ibrahimovic, il dito medio per gli auguri di Natale fa infuriare i fan: massacrato sui social

Giada Oricchio 25 dicembre 2021 a

Zlatan Ibrahimovic scatena la perfetta tempesta di Natale. L’attaccante del Milan, convinto di essere una divinità, ha pubblicato sul suo account Instagram la foto di una candela per Natale. Pace e amore? Un mondo pieno di dolcezza e luminosità? Macché! Si tratta di una mano nera con il solo dito medio alzato e fiammella sullo stesso. La caption sintetica ma (giusto per non cambiare) egoriferita: “Merry ChritZmaZ”.

La Z a posto della S perché ovviamente è un augurio cucito sulla sua persona. Un milione e mezzo di like e 15.000 commenti su Instagram, oltre 73mila cuoricini e un migliaio di commenti su Twitter.

Il dito medio è una consuetudine per il giocatore: da 4 anni pubblica lo stesso gesto con alcune varianti. Ancora una volta, la tradizione cristiana è andata a farsi benedire e il web è insorto. Qualcuno l’ha presa con ironia, qualcun altro proprio no: “Quando sei famoso e la fama ti fa fare cose ridicole..”, “A 40 anni ti metti ancora a fare il bimbominkia”, “Solita eleganza… Complimenti”, “Grande fisico con l cervello di un bambino”, “Non tutto può essere oggetto di scherzo e questo post non è divertente”, “Per essere dei campioni non basta esserlo sul campo ma occorre esserlo anche nella vita, buon Natale, ma quel dito mettitelo dove ben sai”, “Miracolato”, “Sei irrimediabilmente imbarazzante”, “Puoi togliere il ragazzo dal ghetto ma non il ghetto dal ragazzo”, “Un vero professionista non ha bisogno di queste provocazioni meschine”. Insomma, peggio di una bufera di neve.

