Covid, "tampone anche ai vaccinati". L'ipotesi choc di Franco Locatelli, che fine fa il Super Green pass

Ci prepariamo ad affrontare un altro Natale con il Covid e con vecchie e nuove restrizioni. Se la situazione dovesse continuare a peggiorare la nuova soluzione potrebbe essere quella di un tampone anche ai vaccinati per i grandi eventi e soprattutto mascherine anche all'aperto ovunque. Il Super Green pass quindi non basta più? Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli lo dice forte e chiaro a "Buongiorno" su Sky tg24: la possibile introduzione dell'obbligatorietà del tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi è "un'ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare", perché ribadisce il presidente del Css "va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani".

