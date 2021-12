Incendio al World Trade Centre di Hong Kong. "In 300 intrappolati dalle fiamme" scene thriller dal grattacielo

15 dicembre 2021 a

Fiamme e paura al grattacielo World Trace Center di Hong Kong dove 1.200 persone sono state evacuate dopo un incendio che si è sviluppato nell'edificio. Ma sono centinaia le persone in trappola nel palazzo, bloccate ai piani alti dalle fiamme. Sarebbero circa 300 le persone che non possono uscire dal grattacielo prima che l0'incendio non venga domato. Sono ammassati in attesa che i soccorsi li raggiungano.

Il rogo a quanto pare è partito da una stanza di controllo degli impianti elettrici. L'edificio si trova nel quartiere di Causeway Bay, è alto 38 piani e ospita sia uffici, sia un centro commerciale. I vigili del fuoco stanno lavorando per spegnere le fiamme e portare via le persone rimaste intrappolate ai piani più bassi utilizzando scale estendibili, ma molte altre sono intrappolate nei ristoranti e ai piani superiori.

Sui social spuntano foto e video delle persone ammassate, senza scene di panico, in attesa dei soccorsi e il fumo che esce dai porrtoni deel World Trade Center della città asiatica.

#Breaking: Over 250 people are trapped on the rooftop of the 38-story World Trade Centre tower in Hong Kong after a fire broke out. pic.twitter.com/Vd7pqZxfUE — The RAGE X (@theragex) December 15, 2021

More than 300 people are trapped as #fire breaks out at Hong Kong’s World Trade Centre in Causeway Bay. At least two people have been injured and rescue efforts are still ongoing, according to https://t.co/FLMBWR7hH1. #HongKong pic.twitter.com/63NxIVB9B5 — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) December 15, 2021

