Mahmood, valanga di insulti per la casa bruciata a Milano: "Stappo una magnum"

"Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l'incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi. Vi voglio bene. La vita è bella". Dopo oltre 24 ore di silenzio dal maxi incendio che ha devastato il grattacielo di lusso a Milano il cantante Mahmood, inquilino del palazzo di via Antonini rassicura i suoi fan con una storia su Instagram.

Anche il cantante vincitore di Sanremo è tra gli sfollati della Torre dei Moro che domenica 29 agosto ha preso fuoco: insieme ad altre 70 famiglie è stato costretto a scappare all'improvviso dal proprio appartamento, perdendo tutto quello che era in casa. Un dramma che ha scatenato i soliti leoni da tastiera: "Ma allora stappo un magnum, amici! stasera non dormo, bevo, alla tua Mahmood", scrive un profilo su Twitter. E ancora: "Non state a preoccuparvi troppo per Mahmood. I soldini per prendersi un altro appartamentino a Milano ce li avrà, giusto?".

Il cantante poco prima del maxi incendio si trovava con due amici e colleghi: Arashi, nome d’arte per Riccardo Schiara, e Camilla Magli. La notizia della presenza del cantante nel grattacielo devastato dalle fiamme è rimbalzata su tutti i social e sui siti di informazione dopo la diretta di Marco Castoldi in arte Morgan su Instagram. Anche lui tra gli sfollati del rogo (abita in un loft di fronte al palazzo di 15 piani dove era esploso il rogo) ha raccontato quegli attimi drammatici rivelando appunto che il collega Mahmood viveva proprio lì.

"Cioè...fatemi capire: adesso la notizia vera è che nel grattacielo andato in fumo in un attimo a Milano ci abitava Mahmood? Pian piano ci si dimentica di tutti gli altri all'italica maniera" commenta un altro utente. Ma in tanti hanno preso anche le difese dell'artista e hanno espresso solidarietà per quanto accaduto come il sottosegretario all'Interno del Movimento 5 Stelle, Carlo Sibilia: "Tra gli sfollati anche il cantante Mahmood, vittima in queste ore dei soliti haters osceni, al quale va la mia piena solidarietà insieme a tutte le persone colpite dal rogo. Contattato telefonicamente sta bene, come tutti gli altri residenti".

