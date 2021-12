Bagni per trans all'Università, l'ultima invenzione del rettore Montanari: "Sono inclusivi"

15 dicembre 2021 a

a

a

"Da ieri a @UniStraSiena , accanto ai bagni binari, ci sono anche i bagni inclusivi. Dalla parte della diversità, contro ogni diseguaglianza". Con questo tweet il rettore dell'Università per stranieri di Siena, Tommaso Montanari, ha annunciato l'apertura dei "bagni inclusivi". Nella foto delle toilette, infatti, appare il simbolo dei transgender. Ci sono sia commenti favoreli che contrari. Tra chi plaude all'iniziativa c'è il deputato di Forza Italia Elio Vito, da sempre favorevole anche alla legge Zan poi naufragata in Parlamento, che esulta: "Sempre avanti la mia università!". Tra le critiche, invece, si può leggere un utente che si dichiara omosessuale che dice: "Vi faccio un appunto: inclusivi mi fa intendere che 'normalmente' sarei escluso dalla società mentre voi che 'siete buoni', invece, mi includete... avrei preferito un bel e semplice 'bagno' senza alcuna immagine o simbolo ad indicare proprio che non importa chi tu sia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.