Sul palco no green pass c'è Povia. Stravolge "Bella ciao", ovazione al Circo Massimo (video)

20 novembre 2021 a

a

a

Colpo di scena alla manifestazione contro il green pass al Circo Massimo, a Roma. Sul finire del sit-in è scattato il concerto improvvisato di Povia che è salito sul palco e ha iniziato a cantare "I bambini fanno oh", una delle sue canzoni più famose. "È per voi e per tutti quelli che si sentono bambini dentro", ha detto dal palco. Il cantautore che da tempo ha adottato una linea più militante e attivista, si è anche esibito in una singolare versione del canto partigiano "Bella ciao".

Arriva il super Green pass per colpire i no vax: nuove regole nel decreto Draghi

"Italia ciao. È belle banche, è delle tasse, delle riforme e dei vincoli e dei bla bla bla" sono le parole alternative del cantautore sulla melodia dell'inno caro alla sinistra. "Piano piano col sorriso tornerà la libertà" canta Povia tra gli applausi del pubblico.

Vita sociale solo per i vaccinati, Brunetta svela il super green pass di dicembre

Il popolo dei "No green pass" è tornato in piazza sabtao 20 novembre: circa 4 mila persone, provenienti da più parti d’Italia, tra bandiere e palloncini tricolori, sono rimaste in presidio per oltre tre ore. Tutti senza mascherine e riuniti da slogan contro quella che definiscono la "dittatura del green pass". "Giocate con i numeri e con la paura per coprire la vostra dittatura" e "No resilienza, sì resistenza", il testo di alcuni striscioni. "La gente come noi non molla mai" e "No green pass", invece gli slogan urlati dalla folla. Nell’area è stato allestito un palco per gli interventi e la protesta ha avuto inizio con la diffusione sonora dell’Inno d’Italia e del Va pensiero. In modo ordinato, poco dopo le 18, il presidio ha iniziato a sciogliersi.

No green pass, in migliaia al Circo Massimo: "Giù le mani dai bambini"

Per tutta la giornata l’intera area è stata presidiata da un imponente schieramento di forze dell’ordine, dato che si temevano disordini o infiltrazioni di frange violente, ma così non è stato. Qualche tensione c'è stata tra manifestanti e giornalisti. Altre manifestazioni hanno interessato il centro storico della Capitale. Nella mattinata, a piazza Bocca della Verità, poco distante dal Circo Massimo, hanno protestato una cinquantina di persone per chiedere all’amministrazione capitolina la chiusura della discarica di Roncigliano ad Albano Laziale, aperta diversi mesi fa con ordinanza dell’ex sindaca di Città metropolitana, Virginia Raggi. Infine da piazza della Repubblica a piazza Vittorio ha sfilato un corteo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.