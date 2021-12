Vaccino, boom di prime dosi: la stretta del governo spinge la campagna vaccinale

07 dicembre 2021 a

a

a

Il super green pass accelera la campagna anti-Covid, con dosi complessive vicine ai 99 milioni che continuano a crescere: a spingere non sono solo i richiami, arrivati a 8,7 milioni, ma anche, seppur in misura minore, le prime somministrazioni che in alcune regioni, come il Lazio, sono raddoppiate.

"La buona notizia è che nelle ultime due settimane abbiamo praticamente ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati", evidenzia Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, secondo il quale "se si dovesse mantenere questo tipo di incremento vaccinale, nel giro di due mesi saranno rimasti solo gli irriducibili a non vaccinarsi".

L'avvicinarsi del Natale, spinge tanti ad effettuare la terza dose per arrivare 'coperti' alle feste, e le nuove restrizioni legate al certificato verde finiscono per convincere molti indecisi, anche se restano quasi 6 milioni di over 30 non vaccinati.

"Abbiamo avuto un incremento del 39% dei vaccini somministrati nell'ultima settimana - afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -, anche delle prime dosi che sono raddoppiate, per cui sicuramente c'è una spinta anche legata all'entrata in vigore dei nuovi strumenti".

Trend positivo, anche se più contenuto, in Lombardia, con 32 mila prime dosi in una settimana, e nelle altre regioni, mentre il vicepresidente di Federfarma, Alfredo Procaccini, assicura che l'incremento delle prime vaccinazioni è evidente anche nelle farmacie.

Le terze dosi superano i target fissati dal commissario Francesco Paolo Figliuolo anche per il taglio alla durata del green pass, ora valido 9 mesi e non più 12: "Abbiamo notato una forte preoccupazione da parte di chi si è già vaccinato ma si è visto ridurre la validità del certificato", spiega Patrizia Laurenti, responsabile del centro vaccinale del policlinico Gemelli di Roma.

Nelle ultime 24 ore, sono 1.310.001 i green pass scaricati, tra quelli 'base' e la versione 'super', appena entrata in vigore. Nel dettaglio, 5.369 sono per avvenuta guarigione, 336.563 sono per esito negativo del tampone, 968.069 sono per avvenuta vaccinazione. Guardando l'andamento degli ultimi 30 giorni, si è stabilito un nuovo record.

Tra dieci giorni partiranno le vaccinazioni dei ragazzi di 5-11 anni ed è grande l'impegno di istituzioni e pediatri sul fronte per una corretta informazione: "I bambini vanno vaccinati - sottolinea Alberto Villani, direttore del Dipartimento emergenza del Bambino Gesù - e non solo perché sono, insieme ai 'no-vax', un serbatoio per il virus. Dall'esperienza del nostro ospedale, abbiamo avuto la sfortuna e il dolore di doverci confrontare con casi molto complessi e gravi di Sars-Cov2 anche nei bambini più piccoli. Non possiamo sapere da prima chi è il ragazzo che va incontro ad una forma letale o grave, e per questo vanno immunizzati e protetti. E' un loro diritto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.