Il viagra vi salva la vita e non solo quella amorosa: riduce il rischio di Alzheimer del 70%

06 dicembre 2021 a

a

a

Il viagra ha effetti positivi per tutto il corpo, non soltanto per dare un aiutino a chi soffre di impotenza. Un articolo pubblicato su Forbes rende noto che l’uso della pillola blu, nota genericamente come sildenafil, è associato ad un rischio significativamente ridotto di sviluppare il morbo di Alzheimer. Lo studio è stato pubblicato su Nature Aging. La speranza è che il farmaco utilizzato su larga scala nel monda possa essere riproposto come trattamento per la malattia neurodegenerativa. I ricercatori hanno scoperto che l'uso del sildenafil è stato associato a una riduzione del rischio del 69% di avere la malattia di Alzheimer.

Ricciardi preoccupato da Omicron: peggio della Delta anche per i guariti. Futuro nero

La scoperta - ammoniscono i ricercatori - non significa che il farmaco non è l’unico responsabile della riduzione del rischio di Alzheimer, visto che altri fattori potrebbero essere responsabili, compresa la possibilità che il viagra sia prescritto solo a persone ricche che hanno minori possibilità di avere una diagnosi di Alzheimer. I risultati evidenziano che il sildenafil, comunemente usato per trattare la disfunzione erettile e alcuni tipi di pressione alta, dovrebbe essere studiato come un possibile trattamento per l’Alzheimer. Una nuova speranza contro una malattia terribile.

Covid, terza dose di vaccino anche ai guariti dopo cinque mesi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.