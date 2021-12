Super green pass obbligatorio, nuove regole. Una vita normale solo col certificato rafforzato

Carlantonio Solimene 06 dicembre 2021 a

a

a

Da oggi al 15 gennaio 2022 entrerà in vigore il «super green pass», che si differenzierà dal certificato base perché potrà essere concesso solo a chi, da meno di nove mesi, ha concluso un ciclo completo di vaccinazione o è guarito dal Covid. Esclusi, quindi, coloro che hanno fatto un tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti, che resteranno depositari del «semplice» green no accedere agli impianti di risalita «chiusi» (come cabinovie e seggiovie) solo i possessori di uno dei due tipi di green pass.

In zona arancione potranno farlo solo i possessori di green pass rafforzato. Per quanto riguarda gli impianti di risalita «aperti» (tipo le seggiovie senza cupole paravento) possono essere usati da tutti in zona bianca e gialla, mentre in zona arancione saranno a disposizione solo dei possessori di green pass rafforzato. ATTIVITÀ LAVORATIVA Fatta eccezione per le categorie di lavoraturi pubblici vincolate all'obbligo vaccinale, i dipendenti pubblici e privati potranno accedere al luogo di lavoro o alle mense aziendali solo se provvisti di uno dei due tipi di green pass.

ACCESSO A ESERCIZI E UFFICI

Restano consentiti a tutti gli accessi ai negozi, ai centri commerciali, ai servizi alla persona (es. parrucchieri ed estetisti) e agli uffici pubblici. L'unica eccezione è prevista in zona arancione, dove nei giorni festivi e prefestivi potranno recarsi nei negozi presenti nei centri commerciali solo i possessori del green pass «rafforzato».

SCUOLA E UNIVERSITÀ

Gli studenti di asili, materne, medie, superiori e istituti tecnici potranno continuare a frequentare le aule senza alcuna distinzione e con ogni colore (fino all'arancione). Le cose cambiano all'università, dove potranno frequentare gli atenei solo gli studenti provvisti di una delle due tipologie di green pass.

STRUTTURE SANITARIE

Potranno accedere da visitatori alle strutture sanitarie, socio-sanitarie, residenziali, socio-assistenziali e hospice solo i possessori di una delle due tipologie di green pass.

BAR E RISTORANTI

La consumazione al banco e al tavolo all'aperto è consentita a tutti in zona bianca e gialla, mentre è riservata ai soli possessori di green pass «rafforzato» in zona arancione. La consumazione al tavolo al chiuso è invece consentita per tutto il periodo solo ai possessori di green pass «rafforzato». Particolarmente complessa anche la disciplina delle strutture ricettive.

L'alloggio sarà consentito solo ai possessori di una delle due tipologie di green pass. Il servizio di ristorazione non riservato ai clienti della struttura seguirà le regole elencate nel paragrafo «bar e ristoranti».

Il servizio di ristorazione riservato ai clienti dell'attività ricettiva sarà disponibile- sia all'aperto che al chiuso - a tutti coloro che possono avere alloggio. Di conseguenza, saranno escluse le persone sprovviste del tutto di green pass (che già, d'altronde, non possono essere ospitate in albergo). SPORT Lo sport di squadra, l'attività sportiva o motoria, anche presso parchi o aree attrezzate, o in centri e circoli sportivi, restano consentiti sempre a tutti purché siano svolti all'aperto, così come l'attività riabilitativa e terapeutica ricomprese nei livelli essenziali di assistenza (Lea) sia all'aperto che al chiuso. L'attività sportiva al chiuso e l'accesso agli spogliatoi sono invece vietati a chi non ha almeno un green pass. Le cose cambiano in zona arancione, dove i divieti (sport al chiuso e accesso agli spogliatoi) sono allargati anche ai possessori di green pass «base».

Lo stesso accade in piscine e centri natatori anche se all'aperto: con la zona arancione sono a disposizione solo dei possessori di green pass «rafforzato». In quanto agli sport di contatto, in zona bianca e gialla sono consentiti a tutti all'aperto, mentre in zona arancione solo ai possessori di super green pass. Al chiuso, sono vietati alle persone sprovviste di green pass e il divieto si estende anche ai possessori di green pass «base» in zona arancione.

EVENTI SPORTIVI

Fatte salve le capienze in vigore (60% al chiuso, 75% all'aperto) vi potranno accedere da spettatori in ogni situazione solo i possessori di green pass rafforzato.

ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

Cinema, teatri, sale da ballo e locali con musica dal vivo saranno aperti (con capienza al 100%) solo per i possessori di super green pass, qualsiasi sia il colore della zona. L'accesso a musei e ad altri luoghi della cultura al chiuso sarà vietato a chi non è in possesso neanche del green pass «base». In zona arancione, però, il via libera sarà riservato solo a chi ha il green pass «rafforzato».

ATTIVITÀ LUDICHE O RICREATIVE

Chi è in possesso di green pass «rafforzato» potrà continuare a fare tutto (discoteche, matrimoni, centri benessere, terme, parchi tematici, centri sociali, sale scommesse e via dicendo) qualsiasi sia il colore della zona. Chi è in possesso del solo green pass «base» non potrà frequentare discoteche e feste private «non conseguenti a cerimonie civili e religiose». In zona arancione, avrà ulteriori limitazioni: no a matrimoni e comunioni, ai centri benessere, alle terme (salvo che per attività riabilitative e terapeutiche), ai parchi tematici, ai centri sociali e alle sale scommesse. Chi non ha alcun tipo di green pass potrà soltanto frequentare centri sociali e ricreativi all'aperto. Salvo in zona arancione, dove gli sarà vietato anche quello.

CONCORSI PUBBLICI Indipendentemente dal colore della zona, sono aperti solo ai possessori di green pass «base» o «rafforzato».

MESSA

Ci si potrà recare in chiesa senza alcun tipo di green pass.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.