L'Aria Che Tira, Walter Ricciardi lancia l'appello alle donne incinte senza vaccino: "Contagiate e neonati malati"

Giada Oricchio 06 dicembre 2021

“Le donne incinta si devono vaccinare”. A “L’Aria che Tira”, il programma sull’attualità di LA7, il consulente del Ministro della Salute, Walter Ricciardi, ritiene “plausibile” una quarta o quinta dose di richiamo, conferma che da “prime valutazioni in vitro” la Omicron è “un po’ peggio di Delta nell’eludere i vaccini” e sottolinea l’importanza della vaccinazione contro il Covid nei bambini che rispetto alla prima forma di Coronavirus si infettano e si ammalano maggiormente: “Non c’è un motivo per non vaccinare i bambini. Capisco la prudenza del professor Crisanti, ma su oltre 4 milioni di bambini vaccinati in America e in Israele non c’è stato un effetto grave che sia uno”.

Sulla paura del vaccino, testimoniata dall’esperienza di una madre con bambini piccoli pentita di non aver fatto la dose quando poteva, il professor Ricciardi si mostra comprensivo e fa opera di persuasione: “La variante Delta e la variante Omicron rendono certa la diffusione, se uno entra in contatto con una persone infetta se lo prende. Non si può sempre essere fortunati. E mi raccomando soprattutto alle donne incinta. Vediamo un’epidemia di donne incinta con i bambini che nascono malati, per favore si vaccinino”.

