Vittorio Sgarbi attacca Enrico Mentana sui no vax: "Non li ospita? Informazione malata"

04 dicembre 2021 a

a

a

“Non ospito no vax nei miei telegiornali”. La frase pronunciata da Enrico Mentana è esplosa come una bomba sui social: il giornalista ci ha tenuto a dichiarare a gran voce di essere orgoglioso di non aver mai ospitato nelle sue trasmissioni antivaccinisti. Qualcuno lo ha applaudito per questo ma qualcun altro invece, come Vittorio Sgarbi, è esploso denunciando la mancanza di professionalità. "Questo non è giornalismo - ha sentenziato Sgarbi - è informazione malata. Non si fa giornalismo avendo come criterio la cartella clinica dei cittadini. È solo discriminazione. La politica sanitaria di un Paese la decidono i governi, non giornali e televisioni. Se lo fanno, sono solo megafoni di chi governa. E il vaccino, alla data odierna, non è obbligatorio".

Mentana: “Non ospito no vax nei miei telegiornali”. Non è giornalismo, ma informazione malata. Non si fa giornalismo avendo come criterio la cartella clinica dei cittadini. La politica sanitaria la decidono i governi, non giornali e… https://t.co/4PovvT7MjL @Libero_official — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) December 3, 2021

Il giornalista ce l'ha forse con i colleghi di rete come Lilli Gruber, Myrta Merlino e Bianca Berlinguer che su La7 danno quotidianamento spazio a tutti: favorevoli e contrari ai vaccini. In un'intervista a Repubblica Mentano ha voluto specificare: "Non ce l’ho con nessuno dei miei colleghi in particolare. Queste sono semplicemente le regole che mi sono dato nel telegiornale che dirigo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.